Астраханское предприятие по производству ферритов получило господдержку и нарастило объемы производства

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский поздравил сотрудников АО «Технология магнитных материалов» (ТММ) с 30-летием предприятия и 65-летием запуска ферритового производства в регионе.

Он осмотрел мощности компании, в том числе новое оборудование. Предприятие получило льготный заем Фонда развития промышленности Астраханской области на модернизацию производства, сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики региона.

«Отрадно, что в 90-е годы, в непростое время, силами коллектива удалось сохранить производство, его потенциал. В то же время необходимо наращивать мощности, вам это удается. Отрасль сегодня очень важная, и ваш труд ценен», — сказал министр на встрече с коллективом ТММ.

Он вручил благодарственные письма губернатора Астраханской области, почетные грамоты министерства промышленности, торговли и энергетики региона.

Со своей стороны директор ТММ Сергей Долгов поблагодарил министра за поддержку, которая помогает предприятию развиваться.

АО «Технология магнитных материалов» основано в 1992 году на базе цеха ферритового производства Астраханского машиностроительного завода «Прогресс». Первый ферритовый сердечник был произведен на предприятии в декабре 1959 года. В СССР предприятие было единственным производителем ферритовых сердечников для запоминающих устройств ОЗУ и ДЗУ с внешним диаметром от 0,5 миллиметра и высотой от 0,11 миллиметра, ферритов сложной конфигурации для запоминающих устройств. Благодаря созданию АО «Технология магнитных материалов» удалось сохранить уникальность производства и коллектив.