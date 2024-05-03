Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о "сокрушительном ударе возмездия"

Украина открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада", - цитирует ТАСС дипломата.

Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат «удар возмездия, который будет сокрушительным".

Ранее постоянный представить Украины при ОООН Сергей Кислица намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.

В ночь на 30 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму. Как сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По предварительным данным, для удара по мирному полуострову были применены несколько баллистических ракет ATACMS.

Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине более 100 оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами.