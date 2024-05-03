03 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появился сквер имени поэта Бориса Рыжего

Сквер имени поэта Бориса Рыжего официально появился на карте Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Сергин.

"Топонимическая комиссия одобрила мою давнюю идею, поддержала активных жителей Вторчермета, ходатайство Музея истории Екатеринбурга и, пусть и не единогласно, но проголосовала ЗА присвоение скверу по улице Титова имени нашего Уральского Есенина", - написал сегодня Сергин на своей странице в соцсети.

О том, что на Вторчермете собираются открыть сквер имени поэта Бориса Рыжего, стало известно накануне. Инициаторами выступили сами жители, которые за неполный рабочий день собрали почти 200 подписей под обращением к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Борис Рыжий родился в Челябинске, но много лет прожил в столице Урала. Его не стало 7 мая 2001 года. Поэту и лауреату литературных премий было всего 26 лет.

Теги: сквер, Рыжий, поэт


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Ранее 02.05.2024 20:06 Мск На Вторчермете хотят открыть сквер имени поэта Бориса Рыжего

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