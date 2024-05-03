СМИ: Силовики пришли на пивоваренный завод "Афанасий"

В Тверской области силовики пришли на пивоваренный завод "Афанасий", передает РБК. О причинах визита не сообщается. В холдинге считают, что это "театральная постановка силовой подготовки ФСБ", а также напомнили, что платят в казну "2 млрд каждый год".

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров ранее пожаловался в интервью изданию, что служба фиксирует схемы уклонения от налогов на рынках табака и пива.

"Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему, — отметил Егоров. — Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше и аппетит к риску гораздо выше".