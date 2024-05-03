В Екатеринбурге задержан мигрант, изнасиловавший студентку

В Екатеринбурге задержали мигранта, подозреваемого в надругательстве над девушкой.

Как пишет Telegram-канал УРАЛLIVE, 29-летнего ранее судимого гражданина Узбекистана "взяли" на железнодорожном вокзале уральской столицы при попытке к бегству. По данным канала, накануне он изнасиловал свою падчерицу – студентку УрФУ – пока его сожительницы не было дома.

Девушке удалось сбежать благодаря визиту курьера, причем насильник сам заказал доставку еды на дом. Пострадавшая уже написала заявление об изнасиловании в полицию.

Накануне.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет РФ по Свердловской области и управление МВД по Екатеринбургу. В ведомствах заявили, что пока не комментируют ситуацию.