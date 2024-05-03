СК проверит сообщения о выселении мигрантом семьи пропавшего на СВО бойца

В Следственном комитете проводят проверку после поступления обращения от подростка из села Самарское Ростовской области.

Накануне в Сети появилось обращение дочери пропавшего без вести участника СВО к президенту РФ Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину.

14-летняя девочка рассказала о мигранте из Узбекистана, который выселил ее с матерью из их дома. По ее словам, мужчина якобы переоформил и продал неизвестным лицам земельные участки, на которых стоит принадлежащие ее семье дом.

Девочка пояснила, что ее мать несколько месяцев обращалась с заявлениями к правоохранителям и в местные органы власти, но никакой реакции не было.

Региональный СК проводит проверку данной информации по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семья раненого военного из уральского города целый год не могла получить денежное довольствие, ведь, по мнению сотрудников миграционной службы и военной части, боец в коме должен сам прийти за новым паспортом и доказать, что не был дезертиром. Об этой истории в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.