Берлин накрыло токсичное облако дыма от пожара на заводе

На металлообрабатывающем предприятии на западе Берлина вспыхнул пожар, городские власти опасаются токсичного дыма, который заволакивает небо над районом Лихтерфельд.

Пожарная служба Берлина сообщила, что в тушении пожара на предприятии участвует более сотни человек. По предварительным данным, пострадавших нет, передает Berliner Morgenpost. При этом жителям города рекомендовано избегать нахождения рядом с местом пожара, держать окна закрытыми и выключить вентиляцию и кондиционирование.