До конца года 56 единиц самого современного медоборудования будет поставлено в больницы и поликлиники Астраханской области

"Больницы в отдаленных районах оборудуем цифровыми рентгенаппаратами", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В этом году 11 стационарных и передвижных рентгеновских аппаратов уже закуплено для районных больниц и городских поликлиник региона.

"Ещё три цифровых комплекса этим летом установим в Енотаевской, Камызякской и Харабалинской РБ, а в Приволжской – маммограф. Оборудование приобретаем в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - написал глава области.

В общей сложности до конца года будет поставлено 56 единиц современного медоборудования, включая эндоскопические системы, аппараты ИВЛ, УЗИ, флюорографы, видео-гастро и бронхоскопы.

"Наша цель – обеспечить каждого жителя Астраханской области качественной медицинской помощью. Особое внимание уделяем сельским территориям", - подчеркнул Игорь Бабушкин.