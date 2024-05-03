Комитет Госдумы одобрил запрет иноагентам избираться

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, продолжающие ужесточение закона об иноагентах. Теперь предлагается запретить иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Также законопроект предполагает, что иноагенты не могут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

Подобные предложения уже звучали в 2021 году, но тогда лишение граждан РФ пассивного избирательного права было признано слишком радикальным шагом.