Будущие инженерные кадры страны презентуют свои проекты в Челябинске

Губернатор Челябинской области открыл финал Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России», который проходит в столице Южного Урала.

Алексей Текслер уверен, что инженерные кадры России – это будущее страны: «Рад приветствовать вас в Челябинске. Вы уже проявили себя своими инженерными проектами, и в эти два дня будут определены лучшие из лучших. При этом хочу сказать, что каждый из вас уже победитель, ведь вы думаете о будущем, находите решения самых сложных задач. Очень рад, что предприятия помогают вам в этом. И мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые, талантливые кадры приходили на наши предприятия. Поэтому сегодня здесь наши крупные предприятия, вузы, ссузы. Обратите на них внимание. Желаю каждому из вас успехов, чтобы вы смотрели в будущее, верили, любили нашу страну. Мы - великая могучая Россия, а вы - наше будущее».

Сегодня в Челябинске 650 школьников и дошкольников из 53 регионов России и Республики Беларусь встретились на итоговых соревнованиях Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России».

Отметим, что эти будущие инженеры получили самые высокие оценки экспертов в ходе региональных отборочных испытаний.

Челябинскую область в финале представляют сразу 52 команды. Причем, каждый конкурсный проект создан по техзаданиям компаний-партнеров.

Это и модульный мини-компьютер «Линкер», представленный учащимися челябинского лицея №82 и НТЦ «Приводная техника»; и автоматизированная станция профилирования шахтных проводников магнитогорского «Кванториума» и МГТУ им. Г.И. Носова, призванная сделать труд шахтеров легче и безопаснее; и автоматизированная линия посадки семян овощных культур учащихся Краснооктябрьской школы Аргаяшского района, крестьянско-фермерского хозяйства и ЮУрГАУ и многое другое.

Презентуя губернатору автоматическую систему пожаротушения, разработанную командой ребят из лицея № 120 по техзаданию Челябинского кузнечно-прессового завода, капитан команды Всеволод Пашнин рассказал Алексею Текслеру: «Мы работаем с искусственным интеллектом, который позволяет обнаружить очаг возгорания на производстве. Уже затем подключается автоматическая система тушения огня. Все работает в автоматическом режиме.

Напомним, «ИКаР» с 2019 года включен в федеральный перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения РФ, что дает абитуриентам возможность получать дополнительные баллы к ЕГЭ в ряде вузов России. За 10 лет программа ранней профориентации «ИКаР» апробирована более чем в 60 регионах страны.

Директор регионального Центра технического творчества Владислав Халамов подчеркнул, что в прошлом году финал конкурса проходил в «Сколково», но впервые идея проведения конкурса зародилась именно в Челябинске.

««Ребята на конкурсе знакомятся с работой предприятий, оборудованием, технологическими процессами и даже сотрудниками заводских коллективов, поэтому в дальнейшем их выбор профессии очевиден. В конкурсе участвуют все — от дошколят до абитуриентов»,— сказал Владислав Халамов.

Глава Южного Урала также отметил, что «ИКаР» как конкурс федерального уровня зародился в Челябинской области. Челябинская область входит в тройку крупнейших ресурсных центров этого профориентационного движения. В образовательных организациях региона создано 276 команд «ИКаР».

«Конкурс ИКаР зародился в Челябинской области, мы проводим его на постоянной основе. Думаю, что и дальше продолжим оставаться центром этого движения. Предлагаю каждый год финал конкурса проводить в Челябинске, мы сейчас с организаторами эту тему обсуждаем. Наша задача — чтобы талантливые молодые инженеры, которые еще со школьных лет определились с профессией, оставались в регионе», — прокомментировал Алексей Текслер.

По итогам общения с детьми глава региона отметил, что ребята презентуют свои проекты с интересом и уже, возможно, определились с будущей профессией.

«Глаза у детей горят, они с интересом рассказывают о том, что делают. Видно, что они уже практически определились со своим будущим. И это здорово», - резюмировал губернатор Челябинской области.