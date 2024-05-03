Арестович*: Украина будет вступать в ЕС, как Турция

Украинская делегация недавно провела переговоры в Брюсселе по вступлению в ЕС, но ей выставили такие условия, которые фактически означают отказ. Об этом рассказал бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Рамку нам дадут где-то в июле, она будет очень узкой и касаться юридической борьбы с коррупцией. Узенькая рамочка, по которой мы будем вступать в Евросоюз столько же, сколько Турция", – сказал Арестович.

Интересно, что он довольно неожиданно заявил, что его мало интересуют границы, потому что они все время меняются. Многие украинцы даже не знают, что Молдавии в свое время отдали кусок земли, "чтобы она к морю имела выход", и никто по этому поводу не переживал.

"Никто не умирал от того, что границы поменялись, и республика не прекращала свое существование только от того, что ходят границы. Надо привыкнуть к тому, что границы государств меняются, и это нормально", – заявил Арестович.

Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. В сентябре он покинул Украину. После этого его критика режима усилилась. И он постоянно делает противоречивые заявления.