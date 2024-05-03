Илья "Нахрена мне Пермь" Демкин продал недвижимость в краевой столице

Сын экс-главы Перми и бывшего вице-премьера правительства Прикамья Алексея Демкина Илья продал квартиру в Перми, сообщает "Ъ".

Как выяснилось, видеоролик с таким признанием был опубликован в запрещенной в России соцсети еще в начале апреля, за несколько дней до скандального видео о категоричном нежелании возвращаться в Пермь.

"Когда продал квартиру в Перми, и единственный человек, который не считает тебя конченым, это ты сам", - говорится на видеозаписи.

Уже после этого Илья Демкин в грубой форме дал понять своим подписчикам, что не собирается возвращаться в Россию. В своем видео Илья Демкин сидел в кафе на Бали, а на вопрос от подписчиков о возвращении обратно, показал виды тропиков со словами: "Это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь?"

После инцидента вице-премьер краевого правительства Алексей Демкин уволился с должности. Отставку он объяснил скандальным высказыванием своего сына о возвращении в Прикамье и необходимостью понести за эти слова ответственность.

Сейчас второе видео, стоившее карьеры Алексею Демкину, удалено.