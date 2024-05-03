ХК "Автомобилист" объявил о подписании первого новичка в межсезонье

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" заключил односторонний контракт с 21-летним российским защитником Евгением Кашниковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, соглашение рассчитано на один сезон. Евгений переходит в "Автомобилист" в статусе неограниченно свободного агента. Предыдущим его клубом был нижнекамский "Нефтехимик".

В минувшем сезоне хоккеист провел 65 матчей. В них он отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя ассистами.

Стоит отметить, что Кашников стал первым новичком "Автомобилиста" в нынешнее межсезонье. Ранее в клубе заявляли, что костяк команды планируется сохранить, а новых хоккеистов будут подписывать точечно.