Швеция отвергла инициативу КНР о международном расследовании взрывов на "Северных потоках"

Швеция отвергла предложение Китая о проведении международного расследования взрывов на "Северных потоках".

"В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст", — заявили РИА Новости представители МИД Швеции.

В ведомстве добавили, что шведские власти уже провели расследование "в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона".

Ранее Китай призвал к скорому запуску международного расследования под эгидой ООН теракта на "Северном потоке".

В феврале Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на "Северных потоках". Следствие пришло к выводу, что дело не относится к юрисдикции страны. Материалы по делу Стокгольм передал Германии, которая расследование продолжает. Позднее полиция Дании сообщила об остановке расследования ЧП на "Северных потоках" из-за недостатка оснований для его продолжения.