В параде на Красной площади будут задействованы участники СВО – Шойгу

В параде на Красной площади 9 мая примут участие более 9 тыс. человек, 70 единиц техники и две авиагруппы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В состав пешей колонны включены полки по видам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр", – рассказал Шойгу на оперативном совещании Минобороны.

Участники СВО также появятся на Красной площади, сообщил министр.

Над городом пролетят пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи".

Также парады состоятся в семи городах-героях и 18 городах, где находятся штабы военных округов, флотов, и общевойсковых армий. В 314 населенных пунктах будут организованы торжественные мероприятия с участием гарнизонов. По всей стране в праздновании задействуют коло 150 тыс. военных.