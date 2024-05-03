Фонд святой Екатерины и "Сима-ленд" помогли свердловским паломникам отправиться за Благодатным огнем

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил уральских верующих перед поездкой в Иерусалим.

Екатеринбуржским паломникам предстоит стать свидетелями схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в преддверии праздника Великой Пасхи и в ночь с субботы на воскресенье и привезти частичку святыни в Екатеринбург.

Владыка Евгений встретился с паломниками прямо в аэропорту Кольцово за несколько минут до посадки в самолет. Специальный борт на Святую землю организовали учредители Фонда святой Екатерины и группа компаний «Сима-ленд».

«Благодатный огонь — это символ любви Бога к человеку. И он очень надеется на ответ. Для меня лично очень важно, что русские паломники будут находиться там, где пройдет схождение огня. Я знаю, что они помолятся там за Екатеринбург, за Россию, за победу добра над злом. Для меня важно, что в нашем городе будут жить люди, которые стали свидетелями схождения Благодатного огня. А это люди не простые — это событие оставляет след в сердце и уме человека. Такие люди сохраняют наш город от неправильных течений жизни», — сказал владыка.

Отметим, что Благодатный огонь сразу же привезут на ночное Пасхальное Богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, а затем и во все храмы и церкви Урала.

Напомним, что в праздник Светой Пасхи особое внимание будет уделено украшению центральных улиц Екатеринбурга фигурами в виде пасхальных яиц их живых цветов высотой 2,5 метра, которые появятся у Свято-Троицкого собора, храма Большой Златоуст и часовни святой Екатерины.

Уже по традиции, меценаты поздравят медицинских работников — специально для них приготовят и освятят десять тысяч куличей.