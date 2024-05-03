В Госдуму снова внесли законопроект о тонировке боковых стекол

В Госдуму снова внесен законопроект о тонировке боковых стекол автомобиля.

В настоящее время управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, влечет за собой штраф в размере 500 рублей.

Законопроект предлагает разрешить тонировку на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 50% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. А административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%. Сейчас требуется, чтобы стекла пропускали 70%.

Соавтор законопроекта глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов отмечает, что летом жара плохо влияет на водителей, а кондиционер не является универсальным средством от перегрева салона и роста потенциала непредсказуемых последствий. И даже легкое тонирование передних боковых стекол ощутимо поможет водителям.

В прошлом году Нилов уже вносил подобный законопроект, но он был отклонен.