МЧС выпустило предупреждение о сильном майском снегопаде в Свердловской области

В МЧС предупредили о зимней погоде на Среднем Урале в начале мая.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в эту субботу, 4 мая, в регионе ожидаются сильные и очень сильные осадки преимущественно в виде снега. Также прогнозируются сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед) и порывы ветра до 15 метров в секунду.

"Будьте бдительны! Соблюдайте меры безопасности!", - призывают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ближайшие выходные может выпасть до 10 см снега.