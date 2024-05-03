Китай запустил лунный зонд для сбора грунта

Китай запустил лунный зонд "Чанъэ-6", который должен собрать и доставить на землю образцы грунта с обратной стороны Луны, передает "Синьхуа".

Зонд выводится на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-5 Y8" (Long March-5 Y8), сам он состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей.

Также зонд доставит на Луну научные приборы из Франции, Италии, Европейского космического агентства и даже из Пакистана.

Ожидается, что зонд прилунится в районе кратера Бассейн Аполлона. После прилунения в течение 48 часов робот-рука соберет камни и грунт вокруг себя, а специальный бур сделает небольшую скважину, из которой также будут взяты образцы. После того, как образцы будут помещены в специальный контейнер, взлетный аппарат стартует с Луны и состыкуется с орбитальным аппаратом на окололунной орбите. Затем возвращаемый модуль доставит образцы обратно на Землю и приземлится на севере Китая. Ожидается, что вся миссия продлится около 53 дней.