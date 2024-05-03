Пик весеннего половодья в Астраханской области проходит штатно

Уровень воды по водопосту Астрахань 2 и 3 мая зафиксировался на отметке 524 сантиметра, сообщает служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

В северных районах Астраханской области половодье идёт на спад. По состоянию на 3 мая уровень воды в городе Ахтубинске с максимальных значений 809 сантиметров понизился на 73 сантиметра, в селе Чёрный Яр — с максимальной отметки 754 сантиметра уровень опустился на 46 сантиметров.

Достижение критериев неблагоприятных и опасных явлений на водопостах Астраханской области не зафиксировано. По данным органов местного самоуправления, факты подтоплений населённых пунктов и объектов экономики не наблюдаются.

С 1 мая сработка Волгоградского гидроузла осуществляется в режиме рыбохозяйственной полки. В течение первой половины мая сбросные расходы составят 16 тысяч м3/с.

Дальнейшее развитие весеннего спецпопуска будет обсуждаться 15 мая на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада (МРГ) при Росводресурсах.



