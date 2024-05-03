ВСУ с начала года потеряли 111 тысяч солдат, - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу привел данные о потерях ВСУ в зоне специальной военной операции в 2024 г.

"Ежесуточные потери противника в апреле возросли до 1 тыс. военнослужащих. Всего за этот год они превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники", - приводит Минобороны слова Шойгу, сказанные на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии России.

На Украине не могут разобраться, кто виновен в довольно быстрой потере Очеретино к северо-западу от Авдеевки, которое было важным узлом обороны. Украинский telegram-канал Deep State на прошлой неделе обвинил в этом 115-ю отдельную механизированную бригаду, которая "ответственна за крах обороны". Она допустила огромные потери, но рядовые боевики в этом будто бы не виновны, а виноваты люди в военно-политическом руководстве и спикеры ВСУ, которые даже при продвижении ВС РФ в селе отрицали это.

Накануне пресс-служба 115-й бригады опубликовала заявление, что эти обвинения несправедливы. Просто российские военные постоянно наносили удары, в результате чего некоторое "количество позиций вместе с личным составом были уничтожены". А потом еще меньшими силами вели бои и дали возможность вступить в бой другой свежей бригаде. Теперь она несет ответственность.