СБУ требовала отчета у митрополита Луки, почему он не подчинился Варфоломею

СБУ обвиняет митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку в "преступлениях против Украины". Об этом он рассказал пастве после обысков, которые устроила у него служба 1 мая.

Ему показали письмо в Telegram, адресованное "врагу Украины". Притом что его почту неоднократно взламывали, о чем он ранее говорил публично. Но обвинениям он не удивлен, так как "любого неугодного человека по законам бесовского общества нужно уничтожить".

Также во время обыска его все время спрашивали, почему он не в расколе и не подчинился экуменическому патриарху Варфоломею. Но он не может бросить свою паству в бездну, подеркнул иерарх.

"Меня хотят осудить за правду. За то, что я говорил правду. Не политическую, не геополитическую, а нашу церковную правду. О Христе! Правду, которая ведет лишь только к одному – ко спасению! Я ответственный за вас. И я буду отвечать перед Богом", – сказал владыка.

Скоро "суд" изберет ему меру пресечения.

Митрополит Лука известен как один из самых последовательных и твердых защитников канонического православия на Украине.