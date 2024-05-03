Песков назвал опасными заявления Кэмерона и Макрона об украинском конфликте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасными заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о возможности ударов Украины по российским территориям.

"Это прямые эскалации напряженности вокруг украинского конфликта, которые потенциально могут представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", - цитирует Пескова РИА Новости.

Также представитель Кремля назвал опасными слова президента Франции Эммануэля Макрона, который продолжает заявлять о возможности прямой вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины. Москва следит за этими заявлениями, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Что касается Макрона, то он вновь заявил, что допускает рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину.