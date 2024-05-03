В автобусе, ехавшем до Пермского края, выявили вспышку кори

В автобусе, ехавшем до Пермского края, выявили вспышку кори, сообщает Properm.ru.

Вспышку зафиксировали еще 30 апреля в автобусе, который ехал из Удмуртии в Чайковский. Корь диагностировали у четырех пассажиров и у водителя автобуса.

В Минздраве Удмуртии заявили, что нашли всех людей, контактировавших с заболевшими — корь привезли в Удмуртию из Москвы. Вакцинацию прошли более 200 человек.

1 мая власти Чайковского сообщили, что вирус выявили в Чайковском.