03 Мая 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

В Новосибирской области аграрии приступили к посевной кампании

Весенне-полевые работы в Новосибирской области начались своевременно благодаря отечественной сельхозтехнике. О технической оснащенности и проведении посевной кампании рассказал в рамках пресс-тура в ГК «Агроснабтехсервис» первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирский области Андрей Шинделов.

«В Новосибирской области аграрии приступили к посевной кампании. Для её успешной реализации необходимо полное техобеспечение, в связи с этим, в регионе идет активный процесс импортозамещения в производстве сельхозтехники. Сейчас уже устойчиво работают порядка восьми предприятий, которые изготавливают сельхозтехнику различного уровня, класса и различной направленности. Это посевные комплексы, почвоообрабатывающая техника, техника для нанесения средств защиты растений. Наша совместная работа с производителями позволяет наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой, что особенно актуально в период посевной», – отметил Андрей Шинделов.

(2024)|Фото: nso.ru

Темпы полевых работ в регионе значительно выше прошлогодних. Готовность всех материально-технических ресурсов, необходимых для качественного и своевременного проведения сева, – на высоком уровне. Аграрии региона могут получить государственную поддержку по 43 видам технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, произведенных на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь.

(2024)|Фото: nso.ru

Первый заместитель министра сельского хозяйства подчеркнул, что господдержка идет по двум направлениям. Первое направление – это возмещение части затрат на приобретение технических средств и технический сервис в агропромышленном комплексе. Возмещается до 50%. Второе – это скидка до 15% при приобретении техники для аграриев нашей Новосибирской области. Также в прошлом году региональное Правительство заключило два дополнительных соглашения с Петербургским тракторным заводом и заводом «Ростсельмаш» по предоставлению индивидуальной пятипроцентной скидки для агропредприятий региона. В 2024 году на компенсацию части затрат на приобретение технических средств и оборудования планируется потратить 1,3 млрд рублей. В настоящее время по данному направлению доведено 748,5 млн рублей.

(2024)|Фото: nso.ru

Помощь аграриям оказывается в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Также аграрии при приобретении технических средств и оборудования активно используют механизмы финансовой аренды (лизинг). По отношению к 2019 году количество приобретения технических средств и оборудования увеличилось в 1,5 раза. Помимо этого, министерством было одобрено 663 заявки на субсидию, в 2023 году к выплате подлежало 262 заявки на общую сумму 267,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Теги: посевная кампания, сельхозтехника, поддержка аграриев, лизинг


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