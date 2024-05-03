В Екатеринбурге решили не продлевать работу метро 9 мая

Мэрия Екатеринбурга и руководство городского метро отказались от планов продлить работу подземки в День Победы 9 мая. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Изначально планировалось, что в ночь с 9 на 10 мая метро столицы Урала будет работать до 1:00. Однако этого решено не делать.

"Логика понятна, крупных гуляний в городе в этом году не будет, и, скорее всего, развозить так поздно будет просто некого", - отмечает канал.

Ранее сообщалось, что в этом году празднование 9 Мая в Екатеринбурге пройдет как без городских фейерверков, так и без военного салюта. Также из-за мер безопасности горожанам рекомендуют посмотреть прямую трансляцию парада, находясь дома.