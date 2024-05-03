"Этот день мы приближали, как могли": В научной библиотеке Астраханской области пройдет цикл мероприятий в рамках празднования Дня Победы

В преддверии Дня Победы в Областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской пройдет цикл мероприятий, сообщает министерство культуры Астраханской области.

3 мая в 17:00 на парадном крыльце библиотеки состоится литературно-музыкальный вечер «Нам нужна одна Победа» в рамках уличного проекта «На культурной волне». Встреча будет посвящена военной теме в творчестве поэта Булата Окуджавы — 100-летнего юбиляра этого года. Прозвучат музыкальные и стихотворные произведения.

6 мая в 12:00 совместно с Астраханским отделением Союза писателей России в библиотеке подведут итоги областного конкурса «День Победы». В этот же день в 14:00 будет организован исторический квиз «Поклонимся великим тем годам». Участники ответят на вопросы о важнейших исторических событиях, связанных с Великой Отечественной войной, о героях и подвигах советского народа.

7 мая в 11:00 на базе библиотеки состоится патриотическая акция «Этот день мы приближали, как могли». В рамках мероприятия прозвучат истории об астраханских фронтовиках, сообщения о героизме железнодорожников в годы Великой Отечественной войны«, о Параде Победы союзных войск во Второй мировой войне 7 сентября 1945 года, выступления об отряде «Победители» и Астраханской партизанской школе.

Для посетителей будут работать выставочные проекты «Никто не забыт, ничто не забыто», «Парад книг под знаменем Победы». Гостям представят многотомное издание «Память. Назовем поимённо», продемонстрируют кадры из кинохроники, проведут викторину «В сердцах и книгах память о войне», мастер-классы по изготовлению тематических арт-объектов «Фронтовой треугольник» и «Мой герой». Завершится мероприятие традиционным возложением цветов к мемориалу в Братском саду. Во встрече примут участие члены Астраханского отделения организации «Дети войны», региональной общественной организации по защите прав и законных интересов ветеранов труда и пенсионеров, а также молодые астраханцы.

Литературные вариации «Триумф победителей» пройдут 8 мая в 14:00. Перед аудиторией предстанут мгновения парада 24 июня 1945 года на Красной площади в воспоминаниях Всеволода Иванова, стихах Семёна Кирсанова и Анатолия Софронова, в «оживших» кадрах документального фильма «Парад Победы».