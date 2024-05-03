Горелкин: TikTok скоро вернется в Россию

TikTok скоро откроет в России официальное представительство, считает зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он пишет, что шумиха вокруг возвращения TikTok в Россию – это организованная информационная кампания. Платформа вернула доступ небольшой части российских пользователей, чтобы оценить общественную реакцию и понять, какой вариант возобновления работы выбрать. Первый – заставить пользователей сменить виртуальную юрисдикцию и закрыть на это глаза. Второй – вернуться официально, взяв на себя обязательство выполнять требования российского законодательства. По этому пути и пойдет платформа, поскольку возобновление работы в России позволит ей много зарабатывать.

В 2021 году TikTok был включен в список "на приземление" и выполнил два требования Роскомнадзора: разместил электронную форму для подачи жалоб и зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН. Но представительство так и не открыл.

В середине апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России. Эксперты считают, что российские соцсети за счет этого нарастят аудиторию примерно на 30 млн человек - столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения. Регулятор принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.