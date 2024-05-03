"Газпром" впервые с 1999 года ушел в чистый убыток по итогам года

"Газпром" впервые с 1999 года закончил год с чистым убытком в 629,1 млрд руб. Годом ранее компания показала прибыль в 1,23 трлн руб. (отчетность по МФО). Выручка газовой компании в 2023 году упала на 27%, операционные расходы – на 8%. "Ведомости" отмечают, что четверть века назад убыток у "Газпрома" был меньше – 95,2 млрд руб.

Сама компания не называет причину снижения финансовых показателей. В отчетности указано, что убыточным стал именно газовый сегмент бизнеса. Эксперты связывают проблемы "Газпрома" с сокращением поставок газа за рубеж и снижением экспортных цен на топливо.