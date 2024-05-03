Mash: В Ленобласти ликвидировали предполагаемого пособника террористов из "Крокуса"

Предполагаемого пособника террористов из "Крокуса" ликвидировали в Ленинградской области, сообщает Mash. Силовики искали его 23 дня.

Как пишет телеграм-канал, мужчину застали на месте схрона в Гатчинском районе. Он оказал сопротивление, его застрелили.

По данным ФСБ, агент украинской военной разведки приехал в Россию из Литвы. Мужчина планировал теракты в том числе на объектах Минобороны. В его машине нашли оружие и следы взрывчатки. Как он связан с терактом в "Крокусе", не уточняется.

Ранее сообщалось, что возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается от силовиков в районе подмосковного Чехова. 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось спрятаться в лесу в районе поселка Мещерское. 10 апреля сотрудники силовых ведомств были подняты по тревоге. В городском округе ввели план "Сирена"