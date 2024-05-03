В Химках произошел взрыв в многоэтажном доме

В многоэтажном доме в Химках произошел "хлопок с последующим задымлением", сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около 6:00 в одной из квартир на 10 этаже жилого дома. В результате повреждены оконные рамы и фасад дома.

Уточняется, что дом не газифицирован. Причина взрыва устанавливается. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что на заброшенной ТЭЦ в Павловске (под Санкт-Петербургом) в результате, предположительно, взрыва повреждено основание трубы. "Громкий хлопок" местные жители услышали в 7:14 утра, он произошел в переулке Мичурина, где расположена заброшенная ТЭЦ.