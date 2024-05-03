03 Мая 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Высокие государственные и региональные награды вручили жителям Новосибирской области

Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив вручили государственные награды Российской Федерации, поощрения Президента России и награды Новосибирской области, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Андрей Травников подчеркнул: очень важно и почётно, что в последние годы именно на майской церемонии, приуроченной к празднику весны и труда, очень много наград вручается за многолетний труд, за личные и коллективные достижения во благо нашей Родины.

«В последние годы мы вкладываем в наградную работу другой смысл. Они не просто – заслуженные и долгожданные, это – дань уважения тем людям, кто делает больше, чем им положено, зачастую далеко за рамками рабочего графика не из-за того, что далее последует награда, повышение оклада или премия, а из чувства ответственности перед выбранной профессией, перед своим делом, своими коллегами и коллективами.

Мы сегодня делаем намного больше для того, чтобы продемонстрировать, что уважение к человеку труда – это одна из тех традиционных российских народных государственных ценностей, о которых мы несколько лет тосковали. Мы стараемся общими усилиями организовывать много различных мероприятий – ярмарки профессий, выставки предприятий. В большинстве средств массовой информации – телеканалов, газет, сайтов запущен проект «Герои труда», где рассказывается о трудовой деятельности не только тех, кто получил госнаграды, но и кто просто многие годы добросовестно трудился, о трудовых династиях. Призываю в эту работу включаться все организации, предприятия, профсоюзы. Это нужно нам, нужно тем молодым коллегам, которые впитывают эти ценности рядом с вами. Понимаю, что сегодняшние награды очень важны не только для вас и ваших близких, но и для ваших коллег. Пусть сегодняшнее событие вызывает у них гордость и желание совершать новые трудовые подвиги. Пользуясь случаем, вас, ваших родных и близких – с наступающим Днём Великой Победы», – поздравил собравшихся Губернатор.

(2024)|Фото: nso.ru

В числе высоких государственных наград были вручены: Орден Дружбы, Орден «За заслуги в культуре и искусстве», медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II второй степени, почётные звания «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Почётные грамоты и Благодарности Президента Российской Федерации.

(2024)|Фото: nso.ru

Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоена Людмила Жиганова – директор Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в числе прочих, награждён Игорь Галл-Савальский – председатель общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов».

(2024)|Фото: nso.ru

Торжественная церемония прошла в Правительстве Новосибирской области. Всего было вручено более 70 наград.

Теги: андерй травников, государственные награды, вручение, торжественная церемония


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