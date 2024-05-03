03 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Медведев: Швейцарская мирная конференция докажет импотенцию элит Запада

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, чем полезна для России швейцарская "мирная конференция". По мнению политика, "польза будет тройная".

"Конференция будет очередным свидетельством краха так называемого мирного плана недоумка Зеленского. При этом было бы желательно, чтобы бандеровский ублюдок посетил ее лично и в очередной раз расписался в своей интеллектуальной никчемности", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Во-вторых, конференция станет зримым доказательством полнейшей импотенции нынешних западных элит, совершивших болезненную самокастрацию своих возможностей по прекращению военного конфликта. Причем, считает Медведев, "по прямой указке группы врачей-маразматиков из Вашингтона".

"В-третьих, конференция позволит армии России и дальше без помех и оглядок на чьи-то мудацкие "мирные инициативы" продолжать зачистку малороссийской территории от неонацистов, а всем нам вести скрупулезную работу по окончательному развалу политического режима б. Украины и скорейшему возвращению наших исконных территорий в состав России", - считает Медведев.

Ранее швейцарское правительство сообщило, что Россия "на данном этапе" не была приглашена на конференцию по Украине. Сообщается, что на конференцию приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, включая членов G7, G20, БРИКС, множество стран со всех континентов, три международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы), Ватикан и патриарха Константинопольского.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Российские власти, в том числе президент, неоднократно заявляли, что приглашение на конференцию в Швейцарии не получали, но даже если бы и получили, то участвовать бы не стали, поскольку там, по мнению МИД РФ, будет обсуждаться только киевский вариант прекращения конфликта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на мирной конференции в Швейцарии в июне этого года может быть создана некая "коалиция стран с общими принципами и подходами". После конференции, по словам Кулебы, будет возможна "коммуникация с Россией".

Теги: Дмитрий Медведев, мирная конференция, Швейцария


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