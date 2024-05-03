В Москве погода в День Победы будет мартовской

Озвучен прогноз погоды, которая будет в Москве в День Победы, 9 мая.

Температура на 9 Мая в Москве опустится на десять градусов ниже климатической нормы и будет соответствовать показателям конца марта. Так низко температура опустится впервые за 25 лет, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Температура воздуха в столице ночью 9 мая составит 0–3 градуса, днем – не выше 5–10 градусов. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на три-четыре градуса холоднее истинной температуры. Такого холодного 9 мая в Москве не было четверть века. Последний раз заморозки в День Победы в столице фиксировали в 1999 г., когда было минус 3,8 градуса.