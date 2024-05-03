В частном зоопарке в Новой Москве нашли истощенных мертвых аистов и обезьяну

Во время проверки частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве природоохранная прокуратура нашла мертвых животных – обезьяну и двух аистов.

"По результатам исследования установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины", - сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В итоге по материалам проверки возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего их смерть (ст. 245 УК РФ).

Прокуратура выяснила, что за погибшими животными не следил ветеринар, поэтому у них развились разные заболевания, в том числе пневмония и крайнее истощение.

"После наступления смерти трупы животных не были утилизированы в установленном порядке, а хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками, где и были обнаружены проверяющими", - добавили в надзорном ведомстве.