В Екатеринбурге многодетная мать мошенничала с детскими выплатами

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве с детскими выплатами. Подозреваемой по нему проходит многодетная мать.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 44-летняя женщина, уже воспитывающая четверых малолетних детей, подала заявление на получение выплат в связи с рождением пятого. При этом указанный в документах ребенок рожден не был и вообще никогда не существовал. Мать использовала фиктивные справки, на основании которых оформила через МФЦ свидетельство о рождении и получила ряд пособий и выплат, положенных по закону.

Ущерб от действий женщины составил более 300 тысяч рублей. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Как показало расследование, поддельные документы она получила через третье лицо, дело которого выделено в отдельное производство.

Как отметили в МВД, возбужден ряд уголовных дел и в отношении других екатеринбурженок, использовавших идентичную схему получения детских пособий. В полиции предупреждают уральцев об уголовной ответственности за подделку документов и мошенничество при оформлении выплат.