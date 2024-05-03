В Шебекино после атаки беспилотника загорелся резервуар для хранения газа

В Шебекино (Белгородская область) ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, в результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа.

В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница. Она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала.

Также сегодня село Вознесеновка Шебекинского округа атаковали несколько украинских дронов. Один из них ударил в припаркованный автомобиль. Пострадал мужчина, он госпитализирован с осколочными ранениями. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал автобус в селе Вознесеновка, в результате также пострадал мужчина.