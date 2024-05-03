Трасса М-12 будет покрыта 4G от Москвы до Казани до конца мая

"Автодор" завершает тестирование мобильной связи на трассе М-12 "Восток" (Москва – Казань – Екатеринбург). В компании заявили, что все федеральные операторы связи уже разместили основной объем базовых станций вдоль трассы.

"Планируется, что еще до конца мая новая скоростная дорога будет полностью обеспечена 4G на всем протяжении от Москвы до Казани. Результаты тестирования будут опубликованы в ближайшее время", - говорится в сообщении "Автодора".