В Иркутской области мэр Канска собрался в отставку

Глава Канска (Иркутская область) Андрей Береснев уйдет в отставку.

В 10.00 16 мая в зале заседаний администрации Канска состоится 34 внеочередная сессия Канского городского Совета депутатов 6-го созыва. Об этом говорится на сайте Канского городского совета депутатов.

Повестка не раскрывается, однако один из депутатов сообщил "Ъ-Сибирь", что политики рассмотрят заявление главы города Андрея Береснева о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Глава дважды избирался горсоветом на пост – в 2019 и в 2024 гг.