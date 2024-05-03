Почти 80% вооружений в зоне СВО создано "Ростехом" - Чемезов

Почти 80% вооружений, использующихся в зоне СВО, создано "Ростехом", заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По словам Чемезова, большинство предприятий корпорации работают в три смены.

В 2023 году "Ростех" в разы увеличил выпуск военной техники (по сравнению с 2022 годом): танков (в 3,5 раза), легкобронированной техники (в 3 раза), боеприпасов для танков и боевых машин пехоты (почти в 9 раз), снарядов для ствольной артиллерии (в 6 раз), реактивных снарядов для РСЗО (в 8 раз), самоходной артиллерии (в 10 раз), минометов (в 20 раз),

В прошлом году численность сотрудников всех предприятий госкорпорации составила около 660 тыс. человек. Выручка компании достигла почти 2,9 трлн руб.