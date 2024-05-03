Московских школьников могут перевести на «пластиковое» питание от RBE

Поставщик социального питания «RBE Group» хочет в ближайшее время получить крупные контракты на обеспечение московских школьных буфетов и столовых. Однако на продукцию компании уже долгое время поступают регулярные жалобы. Убедиться на своем опыте в сомнительном качестве поставляемой продукции уже довелось организациям Министерства обороны и РЖД. На очереди Москва и города миллионники.

Стало известно об активной фазе переговоров поставщика соцпита «RBE Group» о возможностях поставок школьного питания в образовательные учреждения городов-миллионников. На сегодняшний день холдинг уже сотрудничает с крупными федеральными организациями. В кейсе RBE поставки питания учреждениям Министерства обороны, РЖД, более 30 учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга.

Однако в экспертном сообществе эти новости не вызывают оптимизма. Компания известна сомнительной репутацией и серией громких скандалов, связанных с качеством поставляемой продукции. СМИ отмечали, что с 2014 года RBE начал обслуживать потребности РЖД после отказа МО РФ от сотрудничества. Тогда в большом количестве начали поступать жалобы на качество питания в поездах. Также известны случаи отравлений курсантов и военнослужащих.

Участники рынка неоднократно высказывали свои опасения в отношении возможностей производственных и административных мощностей RBE, учитывая масштабы получаемых ими контрактов. Тем более с учетом того, что часть из них компания получает вне конкурса. По мнению экспертов, дальнейшее освоение крупных рынков соцпита RBE может привести к еще большим скандалам и репутационным потерям для всех участников рынка.

Немаловажным фактором привлекательности RBE для клиентов является относительная небольшая стоимость продукции. Однако цена отображает ее качественные недостатки. СМИ сообщали, что еда компании относится к разряду «пластиковых», долгого хранения. Но пользы от такого питания в разы меньше, а возможных рисков для здоровья – больше.

Кроме того, по данным источников, RBE активно привлекает в производственные процессы приезжих из Средней Азии. Их труд оценивается дешевле, чем местных специалистов, что также помогает экономить на конечном продукте. Однако, как показывает практика, дешевле не значит лучше. Скандалы с качеством поставляемой компанией продукции это уже подтвердили.

Политика RBE максимального сокращения расходов без учета качества продукции критикуется в экспертных кругах. Однако это не мешает ее амбициям по монополизации рынков соцпита в столице. Появление «пластиковой» низкокачественной еды от RBE, проходящей установленные барьеры лишь по калорийности, в школьных столовых Москвы лишь вопрос времени.