В воинской части Екатеринбурга произошел пожар. Пострадали двое военнослужащих

Сегодня утром в воинской части на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого пострадали два человека. Солдат эвакуировали из здания. По некоторым данным, задымление произошло в туалете.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе ЦВО. "Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Два военнослужащих получили незначительные травмы, им оказана вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в ЦВО "Ъ-Урал".

Пожар удалось быстро потушить. Причиной возгорания, предположительно, является неисправная электропроводка.