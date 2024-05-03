Под Петербургом взрывом повредило трубу на заброшенной ТЭЦ

На заброшенной ТЭЦ в Павловске (под Санкт-Петербургом) в результате, предположительно, взрыва повреждено основание трубы. Об этом говорится в сообщении администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

"Громкий хлопок" местные жители услышали в 7:14 утра, он произошел в переулке Мичурина, где расположена заброшенная ТЭЦ.

"При осмотре места происшествия установлено - у основания трубы ТЭЦ (высота 60м) повреждение трубы на площади около 5 кв.метров. Полиция и пожарная служба на месте. Пострадавших нет. Ситуация на контроле у администрации Пушкинского района", - сообщили в администрации района.

В комментариях к сообщению в соцсети "ВКонтакте" местные жители говорят, что "хлопок" был такой силы, что "на Октябрьском в Пушкине окна задребезжали". "Я аж с кровати подпрыгнула, думала беспилотник!!!" – пишет одна из пользовательниц.