03 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

На Украине 115-ю бригаду обвинили в бегстве из-под Очеретино

На Украине не могут разобраться, кто виновен в довольно быстрой потере Очеретино к северо-западу от Авдеевки, которое было важным узлом обороны. Украинский телеграм-канал Deep State на прошлой неделе обвинил в этом 115-ю отдельную механизированную бригаду, которая "ответственна за крах обороны". Она допустила огромные потери, но рядовые боевики в этом будто бы не виновны, а виноваты люди в военно-политическом руководстве и спикеры ВСУ, которые даже при продвижении ВС РФ в селе отрицали это.

Накануне пресс-служба 115-й бригады опубликовала заявление, что эти обвинения несправедливы. Просто российские военные постоянно наносили удары, в результате чего некоторое "количество позиций вместе с личным составом были уничтожены". А потом еще меньшими силами вели бои и дали возможность вступить в бой другой свежей бригаде. Теперь она несет ответственность.

Оправдания же 115-й бригады - это просто свинство, пишет Deep State.

"Бригада прикрывается погибшими. Очень удобная позиция, но есть один момент. За решения, которые привели к значительным потерям личного состава с последующим хаотическим уходом из-за отсутствия налаживания средств поражения, ответственность несет командование [бригады]", – говорится в заявлении.

В 47-й бригаде тоже обвинили 115-ю в бегстве с позиций. В журнале Forbes вышла статья, в которой командир роты 47-й бригады Николай Мельник говорит, что некоторые командиры 115-й просто удрали, после чего на ее позиции зашли российские военные.

Российские военкоры пишут, что оборона боевиков в районе Очеретино трещит.

Теги: всу, очеретино


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