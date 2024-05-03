В Госдуме отреагировали на заявление Кэмерона о праве Украины на удары по России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории британским оружием.

По словам парламентария, Россия сможет защититься от британских ракет, в этих целях идет постоянное усиление системы ПВО.

По мнению Белика, вопрос нанесения ударов западным оружием по регионам России решен давно, но озвучивать публично его не хотели.

"Кэмерон же поторопился, но испугавшись за свой длинный язык, попросил убрать это с ленты новостей и позвонил кураторам в Вашингтоне. Судя по всему, там, немного поразмыслив, дали разрешение и новость опять вернулась", - сказал депутат РИА Новости.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. Это заявление опубликовало агентство Reuters накануне поздним вечером. Через некоторое время новость была отозвана "в связи с пересмотром некоторых деталей в материале". На сайте агентства было сказано, что "пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке". В итоге новость снова появилась в ленте Reuters, причем без правок.