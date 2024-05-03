Стелу в память павших бойцов СВО возводят в Астраханской области

В парке Победы, расположенном в поселке Володарский Володарского района Астраханской области строители начали выкладывать основу для установки мемориальных плит с именами погибших бойцов в ходе специальной военной операции.

Увековечиванием памяти погибших воинов занимается инициативная группа неравнодушных местных жителей, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Памятник планируют открыть уже в мае этого года.

Как сообщает «Заря Каспия», возводится памятная стела на средства, собранные неравнодушными сельчанами - жителями муниципалитета. Уже изготовлены три плиты с изображением и именами погибших героев. Две из них уже готовы, работа над третьей еще продолжается.

Важно отметить, что возводимый мемориальный комплекс станет стилевым продолжением памятника - стелы с именами солдат - участников Великой Отечественной войны.