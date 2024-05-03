В России почти нет тунеядцев - экономисты

Среди россиян сейчас трудно найти тунеядцев: они работают больше, чем жители Германии, а безработица в стране находится на историческом минимуме. Так эксперты-экономисты комментируют слова депутата из Томска Екатерины Собканюк, которая предложила посылать неработающих соотечественников в трудовые лагеря.

"Тунеядства как явления серьезного у нас нет. Желающих жить впроголодь вряд ли мы найдем. Если мы посмотрим количество времени, отработанного россиянами и немцами, то мы на 365 часов в год работаем больше. Есть отдельные люди, которые по каким-то причинам не могут работать — это могут быть люди больные, инвалиды, таких 10 млн человек. Безработных где-то 480 тыс. — это люди, которые потеряли работу и не могут найти в соответствии своей квалификации, это и бывшие студенты, которые впервые выходят на рынок, лица, которые вынуждены менять работу из-за того, что закрылись предприятия, лица старшего поколения и так далее", - цитирует радио "Говорит Москва" профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.