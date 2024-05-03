03 Мая 2024
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Фото: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры

Строительство второго моста через Обь в Сургуте идет с опережением сроков

Строительство второго моста через Обь в Сургуте идет с опережением сроков. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на своих страницах в социальных сетях.

Общая готовность объекта – 39,75%, в данный момент возведены все 16 опор. Пять из семи искусственных сооружений готовы на 80% – три путепровода и два моста через водные преграды.

В планах на текущий год – завершить земляное полотно автомобильной дороги, все работы по малым мостовым сооружениям, выполнить устройство асфальтобетонного покрытия на 30%.

Объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров: Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые входят в состав транспортных коридоров Арктика – Азия и Северный широтный коридор.

"Как заказчик правительство автономного округа обеспечило необходимое опережающее финансирование проекта. Стройка ведется круглосуточно. На объекте ежедневно задействованы 130 единиц строительной техники и 700 человек", — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Теги: мост, Обь, строительство


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