03 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

ГУР Украины признал невозможность победить Россию военным путем

"Украина на грани" - с таким заголовком The Economist опубликовал интервью с замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадимом Скибицким. Он признал мрачные перспективы для украинского режима. И ситуация будет только ухудшаться.

По его словам, российская армия разительно отличается от той, что была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм с четким планом и под единым командованием". Так, утрата Часова Яра является только вопросом времени.

Скибицкий говорит, что не видит возможности для Украины победить военным путем. У режима большие проблемы с мобилизацией. Она проводится, но ведет только к появлению немотивированных солдат с низким моральным духом. Что касается нехватки оружия, то для Украины это бóльшая проблема, чем для России. Российские военные производственные мощности расширились, и если даже в будущем у России возникнут такие проблемы, то у армии Зеленского с этим будет еще хуже, признает Скибицкий.

О сложностях с удержанием Часова Яра неофициально на Украине говорят почти все. Периодически говорится о проблеме отступления на рубежи, которые приходится готовить наспех. Недавно экс-президент Петр Порошенко раскритиковал режим за медлительность в этом направлении. А в Associated Press накануне вышла статья о том, что оборонительные линии практически отсутствуют, что не дает возможности безопасно отходить. Пять командиров в Авдеевке и Часове Яре рассказали, что без хорошо подготовленных позиций они не могут закрепиться на новых рубежах без огромных потерь. Например, в Часове Яре 67-я бригада ВСУ была переброшена и заняла позиции в трех километрах от города, но вместо блиндажей и лабиринта траншей обнаружила ряд ям. Боевики под огнем были вынуждены копать в направлении друг друга, но этому мешала песчаная почва. В итоге они отступили на два километра, потеряв более 100 человек погибшими.

Теги: украина, всу


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