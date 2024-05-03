Общий грузооборот портов Астраханской области в I квартале вырос на 78%

Общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля в январе-марте текущего года значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на фоне роста объема перевалки зерновых, сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики региона.

«По оперативным данным Росморпорта, в январе-марте 2024 общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 1 миллион 446,6 тысячи тонн, что на 78 % превышает грузооборот марта 2023 года (813,6 тысячи тонн). На 12 % увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, практически в 4 раза — полипропилена, в 3,5 раза — зерна, в 2 раза — бумага», — сообщил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский.

Перевалка импортных и экспортных грузов увеличилась практически в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 225,2 тысячи тонн и 1195,4 тысячи тонн. Перевалка каботажных грузов составила 26 тысяч тонн с ростом на 32 %.

«Транскаспийский участок МТК „Север-Юг“ становится все более востребованным. Формирование новых грузопотоков подтверждается увеличившимся спросом на поставку грузов через грузовые терминалы нашего региона», — добавил министр.